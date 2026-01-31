Sanremo 2026 tutti i duetti del venerdì | ci sono anche Belen Cristina D' Avena e Francesca Fagnani

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente tutte le coppie di artisti che si sfideranno a Sanremo 2026. Tra le sorprese, ci sono anche Belen, Cristina D'Avena e Francesca Fagnani, pronte a salire sul palco venerdì per i duetti. Le prove sono in corso e l’atmosfera tra i partecipanti è già calda. L’evento si avvicina e l’attesa cresce tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La macchina di Sanremo 2026 è quasi pronta. A sciogliere i nodi sui duetti della serata delle Cover, in programma il 27 febbraio, è stato Carlo Conti, durante la finestra dedicata del Tg1. La kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, vede al timone il direttore artistico affiancato per l'intero percorso da Laura Pausini in versione "conduttrice assoluta". Con loro, durante la seconda serata di mercoledì, ci sarà Achille Lauro nell'inedita veste di co-conduttore, come già accaduto in passato a Emma Marrone, Marco Mengoni e Giorgia. L'attesa per i trenta Big in gara, sulla base delle novità del regolamento introdotto a ottobre, si sposta ora sulle alleanze strategiche del venerdì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sanremo 2026, tutti i duetti del venerdì: ci sono anche Belen, Cristina D'Avena e Francesca Fagnani Approfondimenti su Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026, tra gli ospiti anche Francesca Fagnani Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Morgan, Fagnani e Belen a Sanremo 2026: l’elenco completo dei 30 duetti annunciato da Carlo Conti Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 duetti che saliranno sul palco di Sanremo 2026 per la serata delle cover. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Sanremo 2026, serata cover: tutti i probabili duetti della quarta serata, Pravo omaggia Vanoni; Sanremo 2026, i cantanti alle prove blindate con l’orchestra: il backstage a un mese dal Festival - Leo Gassmann: Vado a Sanremo bello carico! Le mie canzoni? Le faccio ascoltare prima alla mamma (Video). Sanremo 2026, tutti i duetti del venerdì: ci sono anche Belen, Cristina D'Avena e Francesca FagnaniFestival di Sanremo 2026, svelati duetti e cover ufficiali della serata del 27 febbraio: accoppiamenti e canzoni da Elettra Lamborghini-Las Ketchup a Bravi-Mannoia. gazzetta.it Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno)Da Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma a Elettra Lamborghini con Las Ketchup: scopri chi si esibirà sul palco dell'Ariston ... ilfattoquotidiano.it Fulminacci duetterà con Francesca Fagnani a #Sanremo2026: i due potrebbero esibirsi con il brano "L’appuntamento" in omaggio a Ornella Vanoni. Fonte: @davidemaggio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.