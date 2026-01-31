Morgan Fagnani e Belen a Sanremo 2026 | l’elenco completo dei 30 duetti annunciato da Carlo Conti

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 duetti che saliranno sul palco di Sanremo 2026 per la serata delle cover. Tra i nomi più attesi ci sono Morgan, Fagnani e Belen, pronti a portare sul palco il loro talento. La lista completa dei partecipanti è stata annunciata, lasciando il pubblico in attesa di vedere come si presenteranno sul palco dell’Ariston.

Durante il tg1 di oggi, Carlo Conti ha finalmente rivelato chi canterà con chi nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Dopo settimane di rumors e anticipazioni, ora sappiamo tutto sui duetti che vedremo venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. Quest’anno la serata dedicata alle reinterpretazioni di brani italiani e internazionali riserva abbinamenti davvero inaspettati. I 30 artisti in gara hanno scelto canzoni pubblicate fino al 31 dicembre 2025 e hanno chiamato accanto a sé ospiti di ogni tipo. Francesca Fagnani, la giornalista famosa per le sue interviste senza filtri a Belve, debutta come cantante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

