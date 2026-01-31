Questa sera al Teatro Ariston sono stati svelati tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026. Carlo Conti, ospite al TG1, ha annunciato i nomi degli artisti che saliranno sul palco, creando grande attesa tra il pubblico. Ora si conoscono già le collaborazioni che renderanno speciale questa edizione del festival.

Sanremo 2026, Carlo Conti torna al TG1 per svelare tutti i duetti nella serata cover dei 30 BIG. Ecco chi arriverà sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2026, non è ancora iniziato, ma ha già deciso di farsi sentire. E lo fa nel modo più sanremese possibile: con un colpo di scena firmato Carlo Conti. Al TG1 il direttore artistico sgancia la bomba: i duetti della serata cover sono pronti a riscrivere le regole del gioco. Non mancano i grandi classici della canzone italiana, ma vengono smontati e rimontati come vecchie radio trasformate in oggetti di design. Le melodie restano, ma il contesto cambia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo 2026, svelati tutti i duetti nella serata cover

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.

