Festival di Sanremo 2026 | svelati i duetti e le cover della quarta serata Omaggi a Vanoni e Tenco

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 i dettagli della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, prevista per il 27 febbraio. Sono stati svelati i nomi dei duetti e delle cover che i cantanti interpreteranno, tra omaggi a Vanoni e Tenco. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con artisti pronti a rendere omaggio alla musica italiana e internazionale.

SANREMO – Un altro tassello s'inserisce nel variegato mosaico del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha svelato oggi, 31 gennaio 2026, come sempre in diretta al Tg1 tutti i duetti e le cover che ascolteremo nella quarta serata del Festival, venerdì 27 febbraio. Ecco tutti i nomi e le canzoni.

