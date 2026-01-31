Questa sera a Sanremo 2026, la serata dedicata alle cover porta sul palco Sayf, che si unisce a Alex Britti e Mario Biondi per rivisitare Hit the Road Jack di Ray Charles. I tre artisti si preparano a regalare un momento speciale, con una versione nuova di un classico senza tempo.

Nella serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover, Sayf salirà sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi per una reinterpretazione di Hit the Road Jack, omaggio a Ray Charles. L’appuntamento è per venerdì 27 febbraio, durante l’attesissima serata delle cover al Teatro Ariston. Un incontro che promette scintille: da una parte il groove chitarristico e la cifra blues di Britti, dall’altra la voce profonda e internazionale di Biondi. Al centro, Sayf: un artista che mescola rap e melodia con naturalezza, capace di far convivere energia urbana e scrittura emotiva, leggerezza e intensità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Sanremo 2026, serata cover: Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi in “Hit the Road Jack”

Sayf, tra i big in gara, si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026 per una serata speciale.

