alex britti duetta con mario biondi in una nuova versione del brano gelido

In arrivo Gelido, nuova versione del brano in duetto con Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da Alex Britti. Dopo i primi due capitoli del progetto Feat.Pop, che hanno visto Alex Britti reinterpretare Oggi sono io insieme a Marco Mengoni e Solo una volta con Clementino, l’artista presenta un nuovo tassello del suo percorso di rilettura del proprio repertorio. Il 9 gennaio esce Gelido, nuova versione del brano in duetto con Mario Biondi, composto, prodotto e scritto da Alex Britti. Un incontro speciale tra due artisti dalla forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

