sanremo 2026 sayf duetta con mario biondi e alex britti in hit the road jack

Sayf, tra i big in gara, si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026 per una serata speciale. Durante la notte delle cover, il cantante duetterà con Alex Britti e Mario Biondi, interpretando insieme “Hit the Road Jack”. Un momento atteso dai fan e che promette di essere uno dei punti forti della manifestazione.

Sayf, in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2026, duetterà con Alex Britti e Mario Biondi durante la serata delle cover. Sayf, in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto, duetterà con Alex Britti e Mario Biondi venerdì 27 febbraio durante la serata delle cover. Sul palco dell’Ariston, questo speciale trio porterà una reinterpretazione unica di Hit the Road Jack. Alex Britti, cantautore, bluesman e maestro della chitarra e del groove, e Mario Biondi, voce inconfondibile dal respiro internazionale e icona del jazz-soul made in Italy, affiancheranno Sayf in una performance che rileggerà il celebre brano del repertorio di Ray Charles in un dialogo tra mondi musicali diversi ma sorprendentemente affini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

