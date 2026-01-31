Sanità ISMETT confermato IRCCS nell’area trapiantologica

Il Ministero della Salute ha ufficialmente confermato l’ISMETT di Palermo come IRCCS nell’area dei trapianti. Con un nuovo decreto firmato il 12 gennaio 2026, l’istituto rimane tra i 54 centri di eccellenza riconosciuti a livello nazionale. La decisione rafforza il ruolo di Palermo nella ricerca e cura dei trapianti, garantendo continuità e credibilità a un centro già all’avanguardia nel settore.

PALERMO (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute, Orazio Schillaci, ha adottato il D.M. 12 gennaio 2026 con cui viene confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’ISMETT di Palermo nell’area tematica “trapiantologia”, consolidandone il posizionamento all’interno della rete nazionale dei 54 IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Il provvedimento, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, “certifica l’eccellenza del centro siciliano sotto il profilo clinico, gestionale e della ricerca”, si legge in una nota. Il decreto conferma il riconoscimento per la sede di Palermo in via Tricomi 5 (assistenza e ricerca) ed estende il carattere scientifico alla sede di ricerca ISPEMI (Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging), una piattaforma di ricerca preclinica realizzata dalla Fondazione Ri.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su ISMETT PALEMAR Ismett, arriva la firma sul decreto ministeriale: "Confermato riconoscimento nell'area della trapiantologia" Questa mattina il ministro ha firmato il decreto che conferma ufficialmente il riconoscimento di Ismett come centro di eccellenza nella trapiantologia. Sanità, Latina eccelle nell'area chirurgica oncologica e osteomuscolare Latina si distingue nel panorama sanitario italiano per l'eccellenza nelle aree chirurgiche oncologica e osteomuscolare, contribuendo a migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera locale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su ISMETT PALEMAR Sanità, ISMETT confermato IRCCS nell’area trapiantologicaPALERMO (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute, Orazio Schillaci, ha adottato il D.M. 12 gennaio 2026 con cui viene confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’ISMETT di Palermo nell’ ... msn.com Ismett di Palermo. Confermato il carattere scientifico di IrccsLa conferma del riconoscimento per il prossimo biennio è arrivata con decreto firmato dal ministro della Salute. Lorenzin: E’ la conferma che la Sicilia ha tutti gli strumenti per migliorare la ... quotidianosanita.it Terzo prelievo di organi in 30 mesi all’Ospedale “Basso-Ragusa” Primo prelievo del 2026 in Sicilia, fegato destinato all’ISMETT di Palermo. La rete regionale donazione e trapianti prosegue nel percorso di consolidamento, valorizzando il ruolo anche dei picc facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.