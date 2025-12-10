Sanità Latina eccelle nell' area chirurgica oncologica e osteomuscolare

Latina si distingue nel panorama sanitario italiano per l'eccellenza nelle aree chirurgiche oncologica e osteomuscolare, contribuendo a migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera locale. Tuttavia, il sistema sanitario nazionale continua a mostrare un crescente divario tra Nord e Sud, evidenziando le disparità nella distribuzione delle risorse e nei livelli di assistenza.

Migliora la qualità dell'assistenza ospedaliera, ma il sistema sanitario resta in generale caratterizzato da un sempre più marcato divario tra Nord e Sud del Paese. E' quanto emerge dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Assistenza Sanitaria Eventi Belgian Beer Fest Convegno Religioso Valmontone Calcio Festa Santa Barbara Boville Ernica CROCE VERDE AMBULANZE h24 Frosinone-Roma-Latina ... Professionisti dal 1985 Trasporti Sa Vai su Facebook