Ismett arriva la firma sul decreto ministeriale | Confermato riconoscimento nell' area della trapiantologia

Questa mattina il ministro ha firmato il decreto che conferma ufficialmente il riconoscimento di Ismett come centro di eccellenza nella trapiantologia. L’ente mantiene così il suo ruolo di riferimento nel settore, dopo settimane di attese e discussioni. Ora si apre la strada a nuovi investimenti e a un rafforzamento delle attività di ricerca e cura.

