Ismett arriva la firma sul decreto ministeriale | Confermato riconoscimento nell' area della trapiantologia
Questa mattina il ministro ha firmato il decreto che conferma ufficialmente il riconoscimento di Ismett come centro di eccellenza nella trapiantologia. L’ente mantiene così il suo ruolo di riferimento nel settore, dopo settimane di attese e discussioni. Ora si apre la strada a nuovi investimenti e a un rafforzamento delle attività di ricerca e cura.
Confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’Ismett nell’area tematica della “trapiantologia”. Così ha deciso il ministero della Salute, Orazio Schillaci, il 12 gennaio 2026 con l’adozione di un decreto ministeriale che, fra le altre cose, consolida il posizionamento all’interno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Oltre 265 milioni per docenti tutor e orientatori: stanziamento confermato con compensi fino a 5mila euro. Valditara firma decreto
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato uno stanziamento superiore a 265 milioni di euro per i docenti tutor e gli orientatori nell’anno scolastico 20252026, con compensi fino a 5.
Terzo prelievo di organi in 30 mesi all’Ospedale “Basso-Ragusa” Primo prelievo del 2026 in Sicilia, fegato destinato all’ISMETT di Palermo. La rete regionale donazione e trapianti prosegue nel percorso di consolidamento, valorizzando il ruolo anche dei picc - facebook.com facebook
