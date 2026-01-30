Piano d’urto contro le liste d’attesa | dalla Regione 15 milioni per 124mila visite in cinque mesi

La Regione ha deciso di mettere in campo 15 milioni di euro per abbassare le liste d’attesa in sanità. In cinque mesi, il piano mira a garantire circa 124 mila visite in più, cercando di alleggerire i tempi e migliorare l’accesso alle cure. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale che ha approvato un nuovo piano sperimentale per portare più servizi ai cittadini.

Per la Asl di Brindisi l'obiettivo è smaltire 7mila prestazioni. Il piano prevede: 6.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite ed esami diagnostici); 1.000 ricoveri ospedalieri BRINDISI – La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano sperimentale che punta a smaltire oltre 124.000 prestazioni sanitarie entro il 30 giugno 2026. Un'operazione imponente, finanziata con 15 milioni di euro, che promette di cambiare il volto dell'assistenza pubblica nei prossimi cinque mesi. Per la Asl di Brindisi l'obiettivo è smaltire 7mila prestazioni. Il piano prevede: 6.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite ed esami diagnostici);

