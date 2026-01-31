La sanità in Lombardia non è più quella di una volta. I cittadini di Bergamo e dintorni segnalano un sistema che non risponde più ai loro bisogni. La politica, invece, continua a parlare di eccellenza, ma i dati dicono che la regione si trova al sesto posto in Italia. La destra al governo sembra aver smesso di ascoltare chi chiede servizi più efficaci e vicini alle persone.

Bergamo. “La destra si è seduta come se tutto andasse bene, ma la narrazione della Lombardia come eccellenza nazionale non funziona più: siamo al sesto posto in Italia. La popolazione sta inesorabilmente invecchiando: se al sistema sanitario nazionale non viene data oggi la giusta importanza, sarà sempre più faticoso”. Così il consigliere regionale Davide Casati inaugura nella sede provinciale del Pd in via San Lazzaro la nuova campagna ‘Sanità in affanno’ con cui il partito vuole ergersi a difesa del diritto alla cura. Lo scorso maggio la delegata Sanità del Pd Provinciale, Francesca Riccardi, ha incontrato i rappresentanti del personale sanitario delle Asst bergamasche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Sanità Lombarda

L’arcivescovo Ivan Maffeis ha incontrato i cittadini di Castiglione del Lago nel municipio.

Il ministro Garavaglia sottolinea l’importanza di un Sistema Sanitario Nazionale in grado di rispondere ai bisogni della popolazione in modo efficace e innovativo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanità Lombarda

Argomenti discussi: Sanità, c'era una volta l'eccellenza lombarda. La cura del Pd: Sistema lontano dai bisogni delle persone; Nuove regole sulla Sanità nel Lazio, la protesta dei pazienti: Prenotare è impossibile; La Sanità a ostacoli: 1,7 milioni di italiani nel 2025 hanno fatto un prestito per curarsi; Sanità, nel 2025 almeno 1,7 milioni di italiani si sono indebitati per curarsi: prestiti per 1,4 miliardi.

Sanità, c’era una volta l’eccellenza lombarda. La cura del Pd: Sistema lontano dai bisogni delle personeIn provincia una nuova campagna del Partito Democratico per difendere il diritto alla salute: tutti i problemi della sanità a Bergamo. bergamonews.it

Sanità, una riforma con poche soluzioniUn’occasione mancata. Approvata la legge delega: ci sono buone intenzioni ma non c’è un riordino complessivo del servizio ... corriere.it

È la prima volta dall’inizio della guerra a Gaza, nell’ottobre del 2023. L’esercito israeliano ha accettato il drammatico bilancio delle vittime diffuso dal Ministero della Sanità di Hamas, che parla di oltre 71mila morti e 171mila feriti. Finora le stime dell’IDF erano - facebook.com facebook