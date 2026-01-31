Nei prossimi mesi il progetto per il nuovo stadio di San Siro potrebbe partire davvero. Il Milan e l’Inter stanno spingendo per avviare i lavori già a fine maggio, con l’obiettivo di iniziare i cantieri subito dopo la fine della stagione in corso. La decisione sembra vicina, e i club stanno lavorando per rispettare questa tabella di marcia.

Inter News 24 San Siro, il Milan e l’Inter accelerano per far partire i primi cantieri per il nuovo stadio al termine della stagione attuale. Il progetto per la riqualificazione dell’area di San Siro sembra essere arrivato a un punto di svolta operativo. I vertici di Milan e Inter hanno presentato ufficialmente la documentazione necessaria per avviare i primi interventi già alla fine di maggio, sfruttando la pausa estiva dopo l’ultima giornata di campionato. La priorità dei due club è quella di iniziare le opere preparatorie nell’area dei parcheggi, il quadrante dove è prevista la costruzione del nuovo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, via ai lavori già a fine maggio? Spunta il progetto per il nuovo impianto

Approfondimenti su San Siro Impanti

Ultime notizie su San Siro Impanti

