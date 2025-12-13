San Siro Inter Scaroni svela | Il nuovo stadio garantirà ricavi doppi sarà un impianto avanzatissimo! Sullo scudetto rispondo così

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso dettagli sul nuovo stadio di San Siro, che sarà un impianto all’avanguardia capace di garantire ricavi doppi. L’intervento mira a rafforzare la partnership tra Inter e Milan, con un progetto che promette innovazione e crescita economica per entrambe le società.

Inter News 24 San Siro Inter, le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul nuovo San Siro che verrà costruito assieme ai nerazzurri. Intervistato da Milano Finanza, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare del nuovo San Siro che verrà costruito assieme all’Inter. SUL NUOVO SAN SIRO – « Sarà uno stadio estremamente verticale, più dell’attuale San Siro, con una vicinanza al campo che garantirà un effetto spettacolare. Un impianto tecnologicamente avanzatissimo: doppi schermi, sistemi digitali evoluti, servizi dedicati al pubblico corporate, che per noi è essenziale per aumentare i ricavi, mantenendo però i prezzi dei biglietti popolari ai livelli attuali. Internews24.com Scaroni: "Il nuovo San Siro avrà un effetto spettacolare e garantirà ricavi doppi. Scudetto? Mi piace pensarci" - Il presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a presentare il progetto del nuovo stadio di San Siro che a partire dal 2030 dovrà ospitare le partite di Inter e Milan in un'intervista rilasciata a Mi ... msn.com

