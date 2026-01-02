Nuovo lungomare di Napoli il cantiere si allarga a via Partenope | lavori fino a fine maggio 2026

A partire da lunedì 12 gennaio, il cantiere del nuovo lungomare di Napoli si estende anche tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo. I lavori prevedono la ripavimentazione, l’ampliamento dei marciapiedi e l’installazione di una pista ciclabile sospesa. L’intervento durerà circa cinque mesi, contribuendo al miglioramento della mobilità e dell’estetica della zona, con termine previsto a fine maggio 2026.

Si amplia il cantiere per il restyling del lungomare di Napoli. Come riporta Fanpage, a partire da lunedì 12 gennaio, i lavori attualmente in corso in via

