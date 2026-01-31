Il parroco di San Lorenzo in Lucina ha commentato la somiglianza tra l’angelo raffigurato nel restauro della chiesa e il volto di Giorgia Meloni. “Una somiglianza c’è”, ha detto, suscitando reazioni tra i fedeli e gli osservatori. Nel frattempo, Mons. Micheletti ribadisce di aver chiesto solo interventi di restauro, senza altre considerazioni, mentre il Pd chiede chiarimenti al ministro Giuli e alla Soprintendenza, che devono decidere come procedere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mons. Micheletti: «Avevo chiesto solo il restauro, non altro». Polemica politica: il Pd chiede l’intervento del ministro Giuli e della Soprintendenza. La vicenda del restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, sta facendo discutere dopo la pubblicazione, da parte di la Repubblica, di una fotografia che mostrerebbe un angelo con tratti somatici simili a quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Interpellato dall’ANSA, monsignor Daniele Micheletti, rettore del Pantheon e della basilica, ha spiegato di aver appreso la notizia dai giornali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Parroco di San Lorenzo in Lucina: «L'angelo con il volto di Meloni? Una somiglianza c'è»

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

A Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, un'installazione sorprende i passanti.

