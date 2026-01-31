Sampdoria-Spezia 1-0 | Ricci all' ultimo respiro nel derby tre punti pesantissimi

La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 al fotofinish nel derby ligure. Ricci segna il suo primo gol con la maglia blucerchiata negli ultimi secondi, regalando tre punti fondamentali per la salvezza dei genovesi. La partita si decide all’ultimo respiro, con i tifosi che esplodono di gioia.

Match nervoso con un'espulsione per parte e poche occasioni da rete, al 90esimo il goal da tre punti del centrocampista: balzo in classifica e zona rossa adesso alle spalle Successo pesantissimo della Sampdoria all'ultimo respiro. La stoccata di Ricci, al primo goal in blucerchiato, vale la vittoria 1-0 nel derby ligure e regala tre punti pesantissimi in chiave salvezza. La squadra di Gregucci e Foti balza dal 19esimo al 14esimo posto scavalcando gli Aquilotti, ma anche Bari, Mantova, Entella e Reggiana (che deve però ancora giocare). Una partita agraria, con tanti calci e poche occasioni da rete, tante scintille e due rossi a una manciata di minuti dalla fine.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 in un derby combattuto a Genova.

