Sampdoria-Spezia 1-0 | troppe occasioni sprecate poi segna proprio l' ex Ricci

La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 in un derby combattuto a Genova. La partita è stata piena di occasioni sprecate da entrambe le squadre, ma alla fine a decidere il risultato è stato Ricci, l’ex giocatore dello Spezia, che ha segnato il gol decisivo. I padroni di casa hanno vinto, anche se i liguri hanno avuto più opportunità di segnare.

Genova, 31 gennaio 2026 – Un derby acceso quello fra Sampdoria e Spezia, come nelle previsioni. La spuntano i genovesi, anche se gli spezzini hanno avuto le migliori occasioni. Peccato che allo scadere l'ex aquilotto Matteo Ricci abbia pescato il jolly. Tre punti gettati al vento e intanto la classifica diventa davvero difficile, con i doriani a staccarsi (immeritatamente). Donadoni, come previsto lancia dal primo minuto Ruggero (all'esordio) e Romano in regia. Si arriva al 12' per un sussulto, dopo che c'è da segnalare, in precedenza, soltanto uno scontro tra Cassata e Henderson con il centrocampista dello Spezia ad avere la peggio, e una discesa di Adamo con Artistico anticipato in area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sampdoria-Spezia 1-0: troppe occasioni sprecate, poi segna proprio l'ex Ricci Approfondimenti su Sampdoria Spezia Serie "D» - Girone "E»: il punto. Il "ds» Bacci: "Troppe le occasioni sprecate. Ma il pareggio va stretto al Ghiviborgo» La serie D, girone E, si apre con un pareggio nel derby di Camaiore tra Ghiviborgo e avversari. Quelle occasioni sprecate per rilanciare la natalità Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sampdoria Spezia Argomenti discussi: Dove vedere Sampdoria-Spezia in tv e in streaming; Di Bello arbitro di Sampdoria-Spezia come nel 2024, con il gol annullato a Di Serio; Sampdoria-Spezia, probabili formazioni: derby ligure da dentro o fuori; Sampdoria-Spezia 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche. Pagelle Sampdoria-Spezia 1-0: decide Ricci, deludono Pafundi e Brunori, Cherubini e Beruatto con personalitàSampdoria-Spezia 1-0: il derby ligure valido per la ventiduesima giornata di Serie B regala poche emozioni con le squadre bloccate fino al gol decisivo di Ricci ... sport.virgilio.it Serie B, Sampdoria-Spezia 1-0: Ricci regala il derby ligure ai blucerchiatiSuccesso pesante per la Sampdoria, che supera lo Spezia di misura al termine di una gara tesa, combattuta e decisa solo nel finale. Nel primo tempo regna. tuttob.com SI PUO' TIFARE CONTEMPORANEAMENTE SPEZIA E SAMPDORIA E STASERA COME SI FA Il punto di vista di un tifoso dal cuore diviso: Enrico Casarino. Spezia Calcio - facebook.com facebook Calcio: Sampdoria; Gregucci, lo Spezia è squadra pericolosa x.com

