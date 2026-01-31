Salvini | Più che dei soldi mi preoccupo per la burocrazia

Il ministro Salvini visita Furci Siculo e si confronta con sindaci e tecnici sulla situazione del ponte. “Non possiamo togliere fondi agli siciliani”, dice, ribadendo l’urgenza di intervenire rapidamente. Presenti anche imprenditori che chiedono più soldi e meno burocrazia. Salvini assicura che ci sono 100 milioni di euro pronti, ma il problema principale resta la macchina amministrativa da snellire.

Il ministro a Furci Siculo: «Il ponte? Non possiamo togliere fondi degli stessi siciliani». «Dal mio sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta, tutti i sindaci, tecnici e gli imprenditori mi chiedono soldi, abbiamo messo 100 milioni di euro per l’urgenza, un taglio alla burocrazia». Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Furci Siculo in provincia di Messina, uno dei Comuni della fascia ionica colpito dal ciclone Harry. «Bisogna rivedere – ha aggiunto – norme vecchie, piani spiagge, valutazione di impatto ambientale, pulizia dei fiumi, barriere, frangiflutti, cose che, se uno dovesse seguire la normativa esistente, tra sei mesi siamo ancora qua a parlare. 🔗 Leggi su Laverita.info

