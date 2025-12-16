Più soldi ai piccoli agricoltori e meno burocrazia | così cambia la Politica agricola Ue

Il Parlamento europeo ha approvato un aggiornamento della Politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di sostenere maggiormente i piccoli agricoltori e ridurre la burocrazia. Questa riforma mira a migliorare il supporto finanziario e semplificare le procedure, favorendo uno sviluppo agricolo più sostenibile e inclusivo nell'Unione Europea.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'aggiornamento di alcune norme ambientali della politica agricola comune (Pec), introducendo un maggiore sostegno finanziario per gli agricoltori. Gli eurodeputati hanno dato il via libera quasi all'unanimità (629 voti favorevoli, 17 contrari. Today.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. È stata una domenica fantastica al Taranto Comix! I nostri laboratori Grafite Kids powered by Favole Nostre tutti dedicati a l'Aúre e alla favole tarantine sono andati soldi out con oltre 50 piccoli disegnatori e disegnatrici che ha provato l'esperienza Grafite! E poi - facebook.com facebook È una tassa che, se venisse effettivamente approvata, colpirebbe soprattutto i piccoli acquisti online, cioè quelli più diffusi, e serve al governo per racimolare un po’ di soldi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.