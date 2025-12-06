Deepfake in medicina | il Guardian scopre i falsi Io mi preoccupo dei veri
Una nuova inchiesta del Guardian (di ieri, riprendendo un’analisi di Full Fact e di accademici britannici) denuncia centinaia di video deepfake di medici reali usati per promuovere integratori miracolosi, cure per la menopausa, terapie “ormonali” inventate e prodotti che nessun medico prescriverebbe (nessun medico serio, meglio dire così). Sono video generati da AI costruiti con una cura inquietante: la voce riprodotta, la postura imitata, perfino l’età manipolata digitalmente (alcuni venivano “invecchiati” per risultare più credibili). Pensate che gli stessi medici utilizzati non si erano accorti subito che fossero falsi, hanno dovuto rivedere il materiale varie volte per riconoscere che quel volto non era il loro (all’inizio avranno pensato di essere in piena demenza senile). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
