Salvini in Sicilia visita i luoghi del ciclone Harry e minimizza | Stima dei danni di 2 miliardi e m

Matteo Salvini ha visitato le zone della Sicilia colpite dal ciclone Harry. Si è spostato lungo il lungomare di Letojanni, a Messina, con alcuni sindaci locali e il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il ministro dell’Interno ha minimizzato i danni, stimando che si tratta di circa 2 miliardi di euro. La sua visita ha attirato molte persone, curiosi e residenti, che volevano ascoltare le sue parole.

Matteo Salvini ha visitato le aree della Sicilia colpite dal ciclone Harry, in un tour che lo ha portato lungo il lungomare di Letojanni, a Messina, accompagnato da sindaci locali e dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. L’occasione è servita per un confronto diretto sulle conseguenze del fenomeno meteorologico, che ha provocato danni diffusi e ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. Durante la passeggiata, De Luca ha fornito al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti una stima dei danni complessivi, che ammonterebbe a 2,5 miliardi di euro. La cifra, secondo quanto riferito, include anche i danni causati dalla frana di Niscemi, che ha portato all’evacuazione di oltre mille persone, ancora oggi allogiate in strutture temporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

