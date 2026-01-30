Lettera aperta al ministro Salvini in visita ai luoghi del ciclone Harry

Da messinatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Matteo Salvini ha visitato oggi i territori colpiti dal ciclone Harry. Ha percorso le zone devastate, incontrato i residenti e ascoltato le loro storie. La visita si concentra sulla richiesta di aiuti e interventi concreti per ricostruire e prevenire future emergenze. I cittadini sperano in risposte rapide e azioni concrete da parte del governo.

Gentile Signor Ministro, Sen. Matteo Salvinibenvenuto nel laboratorio a cielo aperto del cambiamento climatico. Qui, dove il ciclone Harry ha devastato la costa ionica, abbiamo imparato una verità semplice: no, non è “sempre successo”. Non esiste alcuna evidenza che tempeste di questa violenza si.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Salvini Ciclone

Giugliano, visita a sorpresa del ministro dei Trasporti Salvini al campo rom di via Carrafiello

“Nessuno parla dei danni del ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria. Luoghi rasi al suolo, attività spazzate via in una notte”: la denuncia di Gabriele Vagnato

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, con località rase al suolo e attività economiche gravemente compromesse.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Salvini Ciclone

Argomenti discussi: Metal Detector e nuove responsabilità: lettera aperta al Ministro dell’Istruzione; Ministero, i lavoratori esterni scrivono a Giuli: negli ultimi anni competenze svalutate; Nuovo Ministro della Difesa, lettera aperta al personale civile e militare del KSF; Lettera aperta e richiesta di incontro urgente sulle criticità del comparto sicurezza nel territorio salentino.

Lettera aperta al Ministro del MIM a proposito di contraddittorio, pluralismo e ispezioniGentile ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, L’Educazione Civica, secondo le linee guida, «favorisce il riconoscimento di valori e ... pressenza.com

lettera aperta al ministroISDE di Viterbo: Necessario un approvvigionamento idrico alternativo e immediato per i residenti dei Comuni di Caprarola e RonciglioneNewTuscia  – VITERBO  – Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta. Al Ministro della salute , al Ministro dell’ambiente, al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, al Presidente della ... newtuscia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.