Lettera aperta al ministro Salvini in visita ai luoghi del ciclone Harry

Il ministro Matteo Salvini ha visitato oggi i territori colpiti dal ciclone Harry. Ha percorso le zone devastate, incontrato i residenti e ascoltato le loro storie. La visita si concentra sulla richiesta di aiuti e interventi concreti per ricostruire e prevenire future emergenze. I cittadini sperano in risposte rapide e azioni concrete da parte del governo.

Gentile Signor Ministro, Sen. Matteo Salvinibenvenuto nel laboratorio a cielo aperto del cambiamento climatico. Qui, dove il ciclone Harry ha devastato la costa ionica, abbiamo imparato una verità semplice: no, non è “sempre successo”. Non esiste alcuna evidenza che tempeste di questa violenza si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, con località rase al suolo e attività economiche gravemente compromesse.

