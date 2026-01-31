Matteo Salvini si è presentato in Sicilia per vedere da vicino i danni causati dal ciclone Harry. Accompagnato da sindaci e rappresentanti locali, ha passeggiato lungo il lungomare di alcune località, tra cui Letojanni, senza mostrare grande preoccupazione. Quando gli hanno chiesto dei danni stimati in 2 miliardi e mezzo, il ministro ha risposto con una battuta, minimizzando l’entità dei danni.

Matteo Salvini ha visitato i luoghi del passaggio del ciclone Harry. Accompagnato da sindaci e personalità locali, tra cui il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha passeggiato sul lungo mare di varie località, tra qui quello messinese di Letojanni. “La conta dei danni è di 2 miliardi e mezzo di euro”, ha spiegato De Luca a Salvini che ha minimizzato con un “eeeh” e un gesto inequivocabile, come a dire che il conto era esagerato. De Luca ha poi specificato che la stima comprendeva anche i danni dovuti alla frana di Niscemi dopo la quale oltre 1000 persone risultano tuttora evacuate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini in Sicilia visita i luoghi del ciclone Harry e minimizza: “Stima dei danni di 2 miliardi e mezzo? Eeeeeh”

Il ministro Matteo Salvini ha visitato oggi i territori colpiti dal ciclone Harry.

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, con località rase al suolo e attività economiche gravemente compromesse.

