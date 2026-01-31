Matteo Salvini annuncia un grande evento a Bologna a marzo, dove si parlerà di immigrazione. L’obiettivo è preparare la manifestazione della Lega e dei Patrioti europei, prevista a Milano il 18 aprile. Salvini chiede ai suoi di organizzare al meglio questo appuntamento, che si preannuncia importante per il partito e per il movimento sui temi dell’immigrazione.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Matteo Salvini “ha chiesto ai suoi di preparare, a marzo, un grande evento a Bologna per discutere di immigrazione e lanciare la grande manifestazione della Lega e dei Patrioti europei in agenda a Milano il 18 aprile». L’annuncio del leader della Lega. La richiesta avanzata da Salvini viene resa nota dallo stesso partito del Carroccio, spiegando che il leader della Lega è intervenuto telefonicamente alle a ssemblee dei militanti di Bologna e di Ferrara. “È stata l'occasione – spiegano dalla Lega – per fare il punto della situazione e ribadire l'impegno della Lega, in particolar modo per il pacchetto sicurezza e per sostenere il poliziotto che a Milano è indagato per aver sparato a un clandestino spacciatore che gli puntava contro un'arma, poi risultata finta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvini e immigrazione: “A marzo grande evento a Bologna con i Patrioti europei per discuterne”

