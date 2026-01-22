Salto con gli sci Mondiali di volo | Prevc domina in qualificazione la posizione di Insam

Nei Mondiali di volo, Domen Prevc si distingue nelle qualificazioni, confermando la sua superiorità. Gli atleti italiani, tra cui Insam, affrontano le prove con determinazione. Ecco un aggiornamento sulle performance in vista delle gare decisive, in un contesto di grande attenzione e preparazione.

Il fenomeno Domen Prevc lascia tutti a bocca aperta nei Mondiali di volo: come sono andate le qualificazioni e gli italiani in gara Non è tempo di respirare. Si trattiene il fiato e poi si inizia a volare, senza pensare a tutto il resto. I Mondiali di volo di scena a Oberstdorf stanno regalando meraviglie, conferme e quelle apnee sportive che solo alcuni sono in grado di scatenare. Domen Prevc, neanche a dirlo, è grande protagonista. Lo sloveno è per distacco il leader della classifica di Coppa del Mondo di salto con gli sci e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, continua a seminare la concorrenza con delle prestazioni mitiche e spiazzando chiunque fosse in pista.🔗 Leggi su Sportface.it

Salto con gli sci, Domen Prevc favorito assoluto per i Mondiali di volo. Zajc e Kraft le principali alternativeDomen Prevc si presenta come il favorito principale ai Mondiali di volo 2025-26, che si terranno con alcune settimane di anticipo rispetto ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Domen Prevc fa il vuoto in qualificazione ai Mondiali di volo. Insam e Bresadola superano il taglioDomen Prevc si distingue nel turno di qualificazione dei Mondiali di volo 2026 a Oberstdorf, confermandosi tra i principali contenders per la medaglia d’oro.

Argomenti discussi: Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: Anche scotch sul pene e plastilina per vincere; Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programma; Olimpiadi Invernali 2026: Salto con gli sci; Salto con gli sci – Coppa del Mondo, Domen Prevc vince l’Individuale HS137.

