Romagnoli resta alla Lazio non verrà ceduto a gennaio | perché l'Al-Saad non lo ha più preso
Romagnoli resterà alla Lazio almeno fino a giugno. L’addio promesso dall’Al-Sadd di Roberto Mancini non si farà: il difensore italiano non partirà a gennaio come previsto. L’Al-Sadd aveva fatto un’offerta, ma alla fine l’accordo non è stato raggiunto e Romagnoli continuerà a vestire la maglia biancoceleste. La trattativa si è interrotta, lasciando il giocatore in attesa di altre opportunità.
Miretti Lazio, la Juventus ha già fissato il prezzo: a gennaio non verrà ceduto per cifre inferiori a questa! Tutti i dettagli
La trattativa tra Miretti e la Lazio si sta intensificando, con la Juventus che ha stabilito un prezzo di 25 milioni di euro.
Romagnoli è già stato ceduto dalla Lazio ma ci sarà contro il Lecce: cos’è successo nelle ultime ore
Nelle ultime ore si è verificata una novità nel mercato della Lazio: Alessio Romagnoli, già ceduto, sarà comunque presente nella partita contro il Lecce.
Romagnoli resta alla Lazio: blitz dell'Al-Sadd fallito. L'opposizione di Maurizio Sarri e della Lazio ha bloccato il trasferimento del difensore in Qatar.
Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggi. Ancora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti.
Romagnoli resta alla Lazio. Sembra questo l'epilogo della telenovela tra Lazio-Romagnoli-Lotito nel braccio di ferro che ha visto il giocatore chiedere la cessione direzione Al Sadd. L'ultimo colloquio avuto oggi nel centro sportivo di Formello indicherebbe questo.
Mercato, salta il trasferimento di Romagnoli in Qatar: resta alla Lazio o cerca un'altra destinazione
