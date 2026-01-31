Romagnoli resta alla Lazio non verrà ceduto a gennaio | perché l'Al-Saad non lo ha più preso

Romagnoli resterà alla Lazio almeno fino a giugno. L’addio promesso dall’Al-Sadd di Roberto Mancini non si farà: il difensore italiano non partirà a gennaio come previsto. L’Al-Sadd aveva fatto un’offerta, ma alla fine l’accordo non è stato raggiunto e Romagnoli continuerà a vestire la maglia biancoceleste. La trattativa si è interrotta, lasciando il giocatore in attesa di altre opportunità.

