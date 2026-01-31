Salta l’allenatore bianconero non si è presentato alla partita | situazione surreale

La Juventus vive un inizio d’anno incredibile. L’allenatore non si è presentato alla partita, lasciando tutti senza parole. La scena è apparsa surreale, con i giocatori e i tifosi che si sono trovati di fronte a una situazione mai vista prima. La squadra ora cerca di capire cosa sia successo e come muoversi in questa crisi improvvisa.

