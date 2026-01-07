Napoli-Verona partita surreale ci si è messo anche l’arbitro

La partita tra Napoli e Verona si è conclusa con diverse polemiche arbitrali. Il Verona ha segnato due reti con un tiro in porta, mentre alcuni errori dell’arbitro hanno influenzato il risultato, tra cui un episodio su Buongiorno non da rigore e una rete di Hojlund regolare. Il match ha visto un Napoli stanco e meno lucido, in un contesto caratterizzato da decisioni discutibili che hanno segnato l’incontro.

Partita surreale dove il Verona con un tiro in porta segna due reti. Due gravi errori arbitrali ( qui Marelli dice che non era rigore ) condannano un Napoli stanco e meno lucido contro gli scaligeri: su Buongiorno c'era fallo e non era dunque rigore, la rete di Hojlund nella ripresa è regolare. Conte paga l'emergenza e la mancanza di alternative in questo momento. Nel primo tempo la gara si presenta subito con il copione previsto: Verona nella metà campo a chiudersi a riccio e gli azzurri in possesso che provano a trovare spazi. Ne trova uno Elmas ma il suo tiro in area trova il piede del portiere scaligero.

