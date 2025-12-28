Spalletti Locatelli perchè il capitano bianconero è stato cambiato durante Pisa Juve | la spiegazione dell’allenatore nel post partita

Dopo la partita tra Pisa e Juventus, l’allenatore Spalletti ha spiegato il motivo del cambio di Locatelli come capitano. Secondo quanto dichiarato, la decisione è stata presa per evitare il secondo cartellino giallo, considerando il ritmo intenso degli avversari. Questa scelta strategica mira a mantenere la squadra in partita senza rischiare sanzioni, assicurando solidità e attenzione nelle fasi decisive del match.

Spalletti Locatelli, il tecnico spiega che il cambio del capitano a Pisa era necessario per evitare il secondo giallo visto il ritmo degli avversari. La Juventus torna dalla insidiosa trasferta di Pisa con tre punti pesantissimi per la classifica e il morale, ma anche con alcune indicazioni tattiche molto precise fornite da Luciano Spalletti. Nella sofferta vittoria per 0-2 all'Arena Garibaldi, maturata interamente nella ripresa grazie ai guizzi vincenti di Kalulu e Yildiz, ha fatto discutere la gestione dei cambi operata dal tecnico nel cuore del secondo tempo. In particolare, l'uscita anticipata dal campo di Manuel Locatelli ha destato qualche curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando il peso specifico imprescindibile del capitano nell'economia del gioco bianconero.

