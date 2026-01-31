Salerno voragine in via Calenda | il Comune stoppa i cantieri Terna

Questa mattina a Salerno la strada di via Calenda resta chiusa dopo una voragine che si è aperta nel manto stradale. Il Comune ha deciso di fermare tutti i cantieri di Terna, concentrandosi sulla sicurezza e sulla circolazione. Le ruspe sono ferme, e si cercano soluzioni rapide per mettere in sicurezza l’area. La strada rimane inaccessibile, e i residenti sono preoccupati per i disagi. La priorità ora è ripristinare la viabilità il prima possibile.

Priorità alla circolazione, a costo di spegnere i motori delle ruspe. L'emergenza scattata in via Salvatore Calenda, dove il cedimento della strada ha costretto alla chiusura dell'arteria, innesca un effetto domino sui lavori pubblici nella zona alta della città.

