Rybakina supera Sabalenka numero 1 e conquista il primo titolo agli Australian Open

Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open battendo la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka. La partita è stata lunga e combattuta, con la tennista kazaka che ha mostrato determinazione e solidità nei momenti cruciali. Alla fine, Rybakina si è aggiudicata il primo titolo in questo torneo, confermando il suo talento e la sua crescita nel circuito. La finale si è conclusa dopo tre set intensi, lasciando il pubblico senza fiato.

2026-01-31 16:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Elena Rybakina ha prodotto una prestazione composta per sconfiggere la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in una drammatica finale di tre set e rivendicare il suo primo titolo agli Australian Open. La quinta testa di serie si è ripresa da uno svantaggio di 3-0 nel set decisivo assicurandosi una vittoria per 6-4 4-6 6-4, vendicando la sconfitta contro Sabalenka nella finale del 2023 e alzando il suo secondo trofeo del Grande Slam dopo il successo a Wimbledon nel 2022. Sabalenka è apparsa in controllo dopo aver superato Rybakina all’inizio del terzo set mentre inseguiva il terzo titolo dell’Australian Open in quattro anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Rybakina Sabalenka Australian Open, a Rybakina il titolo femminile: Sabalenka ko in finale Elena Rybakina ha conquistato il titolo femminile degli Australian Open, battendo in finale Aryba Sabalenka sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Australian Open 2026, finale da brividi: Sabalenka punta il titolo, Rybakina tenta lo sgambetto Questa mattina si è disputata la finale degli Australian Open 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rybakina Sabalenka Argomenti discussi: Continua il percorso della numero uno Sabalenka; Australian Open 2026, finale da brividi: Sabalenka punta il titolo, Rybakina tenta lo sgambetto; Australian Open: Rybakina si complica la vita, ma supera Pegula in due set. Sarà finale con Sabalenka; AO 2026 Sabalenka e Rybakina in finale dopo match di alto livello. Elena Rybakina vince gli Australian Open, Aryna Sabalenka rimontataSecondo Slam in carriera per Elena Rybakina. La giocatrice che rappresenta il Kazakistan, nata però a Mosca, s'impone per 6-4 4-6 6-4 sulla bielorussa ... oasport.it Rybakina conquista gli Australian Open sconfiggendo SabalenkaElena Rybakina conquista il titolo agli Australian Open, superando Aryna Sabalenka in una finale avvincente e ricca di emozioni. notizie.it Cade la regina. Nella finale donne degli Australian Open è Elena Rybakina ad alzare il trofeo. La Kazaka supera la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in oltre due ore di gioco. 6-4; 4-6; 6-4; il punteggio finale. Un match entusiasmante che ha visto la Ry - facebook.com facebook Rybakina batte Sabalenka e vince l'Australian Open #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.