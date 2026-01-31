Australian Open a Rybakina il titolo femminile | Sabalenka ko in finale

Elena Rybakina ha conquistato il titolo femminile degli Australian Open, battendo in finale Aryba Sabalenka sulla Rod Laver Arena di Melbourne. La tennista kazaka ha vinto con il punteggio di 6-4, mettendo fine alla corsa della numero 1 e campionessa in carica. La partita è stata combattuta, ma alla fine Rybakina si è dimostrata più lucida nei momenti decisivi.

Elena Rybakina è la nuova regina degli Australian Open. Nella finale femminile sulla Rod Laver arena di Melbourne, la tennista kazaka ha battuto la bielorussa Aryba Sabalenka, numero 1 e campionessa in carica, con il punteggio di 6-4. 4-6, 6-4. Per Rybvakina è il primo titolo in Australia alla seconda finale giocate, dopo quella persa nel 2023 proprio contro Sabalenka. Capovolta la situazione di quattro anni fa. Quattro anni fa Rybakina vinse il primo set, ma perse la finale in tre set. Questa volta, dopo aver ottenuto il break nel primo game e aver vinto il primo set, si è ripresa dopo aver perso il secondo set e essersi trovata sotto per 3-0 nel terzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australian Open, a Rybakina il titolo femminile: Sabalenka ko in finale Approfondimenti su Australian Open Australian Open 2026, finale da brividi: Sabalenka punta il titolo, Rybakina tenta lo sgambetto Questa mattina si è disputata la finale degli Australian Open 2026. Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina – Diretta Oggi si gioca la finale femminile degli Australian Open tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Elena Rybakina chiude con l'ace, Aryna Sabalenka al tappeto: rivivi il match point della finale; Sabalenka batte Svitolina: è finale con Rybakina; Dove vedere Sabalenka-Rybakina, finale femminile degli Australian Open; Australian Open, oggi finale Sabalenka-Rybakina: orario tv e streaming. Rybakina conquista gli Australian Open sconfiggendo SabalenkaElena Rybakina conquista il titolo agli Australian Open, superando Aryna Sabalenka in una finale avvincente e ricca di emozioni. notizie.it Australian Open: Rybakina ha la sua rivincita e trionfa a Melbourne. Sabalenka perde un’altra grande finaleTennis - Australian Open | Ad Aryna Sabalenka non riesce la rimonta come nella finale del 2023 e perde la quarta grande finale nelle ultime cinque giocate. Elena Rybakina recupera da 0-3 nel set decis ... ubitennis.com Cade la regina. Nella finale donne degli Australian Open è Elena Rybakina ad alzare il trofeo. La Kazaka supera la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in oltre due ore di gioco. 6-4; 4-6; 6-4; il punteggio finale. Un match entusiasmante che ha visto la Ry facebook Dove vedere Sabalenka-Rybakina, finale femminile degli Australian Open x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.