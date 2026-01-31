Australian Open 2026 finale da brividi | Sabalenka punta il titolo Rybakina tenta lo sgambetto

Questa mattina si è disputata la finale degli Australian Open 2026. Sabalenka e Rybakina sono scese in campo per contendersi il titolo. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con entrambe le giocatrici che hanno dato il massimo. Alla fine, Sabalenka ha avuto la meglio, conquistando il primo grande torneo dell’anno. Rybakina ha tentato di sorprendere, ma non è bastato. Una finale da ricordare per il pubblico presente e gli appassionati di tennis.

Avevano chiuso il 2025 da protagoniste nell’ultimo grande evento dell’anno, a oltre due mesi di distanza si ritrovano faccia a faccia nell’atto conclusivo del primo Major del 2026. Nella finale del singolare femminile degli Australian Open Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, affronta la kazaka Elena Rybakina, quinta testa di serie. La bielorussa vuole provare a cambiare il copione dell’ultimo atto rispetto a dodici mesi addietro quando fu sconfitta in finale dalla statunitense Madison Keys. In semifinale la numero uno del mondo ha disposto agevolmente dell’ucraina Elina Svitolina, regolata 6-2 6-3 in un’ora e diciassette minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2026, finale da brividi: Sabalenka punta il titolo, Rybakina tenta lo sgambetto Approfondimenti su Australian Open 2026 Australian Open 2026, Sabalenka in finale contro Rybakina Sabalenka e Rybakina si preparano a sfidarsi in una finale che promette spettacolo agli Australian Open 2026. Finale femminile Australian Open 2026, quando si gioca Sabalenka-Rybakina e dove vederla Questa sera si sfidano Aryna Sabalenka e Elena Rybakina nella finale femminile dell’Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: programma, orario e dove vedere la finale dell'Australian Open 2026 | Tennis ATP; Venerdì con le semifinali maschili: il programma; Dove vedere la finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz e Djokovic; Djokovic irreale! Il serbo batte Sinner al quinto e torna in finale a Melbourne. Sabalenka-Rybakina oggi, Finale femminile Australian Open 2026: orario, tv, programma, streamingAryna Sabalenka ed Elena Rybakina, ancora loro. Tre anni dopo, le ore 9:30 del secondo sabato degli Australian Open replicano la finale femminile che fu ... oasport.it Quando si gioca la finale degli Australian Open 2026: data e orario dell’incontro di tennisLa finale degli Australian Open 2026 si giocherà domenica 1 febbraio. L’incontro lo disputeranno Alcaraz e Djokovic. Si comincerà alle 9:30. fanpage.it Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, la missione di Sinner per tornare numero 1 ATP si complica - facebook.com facebook Dove vedere Sabalenka-Rybakina, finale femminile degli Australian Open x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.