Maltempo danni Protezione Civile e tecnici a via Coroglio Vigili del Fuoco a Fuorigrotta

A causa del maltempo, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Coroglio e Fuorigrotta per oltre 40 interventi in due ore, tra alberi pericolanti, rami caduti e distacchi di cornicioni. La forte pioggia ha causato danni diffusi nella città, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di misure di sicurezza. La situazione rimane monitorata per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle zone interessate.

Nella città porosa la pioggia e il maltempo in generale continuano a fare danni. Oltre 40 gli interventi dei Vigili del fuoco in circa 2 ore, per alberi pericolanti, caduta rami e distacchi di cornicioni.Allagamento a via CoroglioDopo via Caravaggio, dove ieri si è registrato uno sprofondamento.

Bagnoli, Protezione Civile e tecnici a via Coroglio - Dopo via Caravaggio, ieri, dove si è registrato uno sprofondamento, oggi è la volta di via Coroglio, a Bagnoli. napolitoday.it

Monte Compatri, il sindaco Francesco Ferri ringrazia la Protezione Civile Beta 91, in campo senza sosta contro i danni del maltempo - , impegnati senza sosta per fronteggiare le numerose criticità causate ... castellinotizie.it

CONTRIBUTI DANNI MALTEMPO 16-17 GENNAIO 2025 PROTEZIONE CIVILE A seguito delle nostre segnalazioni e apposita relazione del servizio tecnico del Comune di Leonforte, con decreto della Protezione Civile è stato concesso un contributo di €. 280. - facebook.com facebook

Rimini. Rds Stadium, danni da maltempo: lavori in vista x.com

