Recupero dell’ex Mattatoio Sede per vigili e uffici comunali | A breve i primi trasferimenti
È in corso il recupero dell’ex Mattatoio comunale a Castiglion Fiorentino, con un cantiere che procede rapidamente. L’intervento riguarda la riqualificazione di un importante sito urbano, che sarà destinato a ospitare uffici comunali e servizi per i vigili. A breve si prevedono i primi trasferimenti, segnando un passo avanti nel processo di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico della città.
Procede a ritmo sostenuto il cantiere per il recupero dell’ex Mattatoio comunale, uno degli interventi di riqualificazione urbana più significativi attualmente in corso a Castiglion Fiorentino. Dopo la conclusione del primo lotto di lavori, sono entrati pienamente nel vivo anche il secondo e il terzo stralcio dell’opera, fasi che consentiranno di portare a compimento il recupero dell’intero complesso nel rispetto del cronoprogramma inizialmente previsto. Un intervento che unisce rigenerazione urbana, funzionalità e valorizzazione del patrimonio pubblico. La posizione strategica dell’area, a ridosso di Piazzale Garibaldi e caratterizzata da un’ampia disponibilità di parcheggi, ha infatti guidato l’Amministrazione comunale nella definizione delle nuove destinazioni d’uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Procede spedito il cantiere per il recupero dell'ex Mattatoio Comunale. La posizione strategica a ridosso di Piazzale Garibaldi dove non manca di certo il parcheggio per le auto, ci ha indotto a destinare questi nuovi locali pubblici come nuova sede del Coman
