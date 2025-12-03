Ladri nel cantiere della stazione Sorpresi con due tonnellate di rame

Montecatini, 3 dicembre 2025 – Sembravano operai intenti a lavorare sul cantiere di piazzale Italia per il rifacimento del parcheggio davanti alla stazione ferroviaria Montecatini -Monsummano. Il loro comportamento però era troppo sospetto per gli agenti della polizia di Stato. Quattro uomini di origine sinti, provenienti dal campo nomadi di Massa Carrara, due dei quali con precedenti specifici per reati del genere, sono stati arrestati dal personale della squadra volanti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, mentre tentavano di sottrarre due tonnellate di rame, per un valore complessivo di 21mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri nel cantiere della stazione. Sorpresi con due tonnellate di rame

