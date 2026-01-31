Ruba superalcolici e picchia la sicurezza | bloccato dopo il tentativo fuga

Un uomo ha cercato di rubare superalcolici in un negozio, ma è stato sorpreso dalla sicurezza. Non ha esitato a reagire e ha aggredito gli addetti, colpendoli prima di tentare di scappare. I militari sono arrivati subito e lo hanno bloccato poco dopo.

Un tentativo di furto trasformato in rapina, un'aggressione in pieno pomeriggio e l'intervento immediato dei militari. È quanto accaduto giovedì 29 gennaio 2026 a Rubano, all'interno del Centro Commerciale Le Brentelle, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver colpito un addetto alla.

