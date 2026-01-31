Ruba oggetti in un supermercato denunciato

Un uomo è stato sorpreso a rubare merce per circa 500 euro in un supermercato. I Carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno denunciato in stato di libertà. La polizia ha recuperato la merce e proseguito le indagini.

In un supermercato aveva sottratto beni per circa 500 euro; scoperto, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri.È accaduto a Sermoneta, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo di 51enne, già noto alle forze dell’ordine, per le ipotesi di reato di furto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

