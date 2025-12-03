I Carabinieri di Avellino denunciano un 65enne dell’Est Europa sorpreso con bottiglie di liquore rubate per un valore di 120 euro. Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 65enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. La segnalazione e l’intervento della Radiomobile. Nel pomeriggio, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un normale servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un supermercato di Mercogliano dopo la segnalazione di un uomo in atteggiamento sospetto tra gli scaffali. Il controllo e il ritrovamento della merce rubata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mercogliano, ruba liquori al supermercato: denunciato 65enne