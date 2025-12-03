Mercogliano ruba liquori da un supermercato | 65enne denunciato
I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 65enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nel pomeriggio, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un noto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le buste stanno andando a ruba: oggi è l’ultima occasione per portar via la tua a soli 33€. Passa a Mercogliano! #Unigross #prezzofissobustapiena #Mercogliano - facebook.com Vai su Facebook
Mercogliano, Furto di liquori al supermercato: 65enne denunciato dai Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 65enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Scrive irpinianews.it