Ruba moto e le dà fuoco | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato una moto vicino alla stazione dei treni e averla data alle fiamme in pieno giorno. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che hanno assistito increduli all’atto vandalico. La polizia è intervenuta subito e ha fermato il sospettato poco dopo.

Prima ruba una moto vicino alla stazione dei treni, poi se la porta in un’altra strada e le dà fuoco, in pieno pomeriggio e davanti a diversi passanti. È finita con le manette l’azione di un cittadino polacco di 33 anni, arrestato l’altro ieri dalla polizia di Stato a Rimini per furto aggravato e danneggiamento. Tutto è iniziato con una chiamata ai vigili del fuoco: alcuni residenti avevano visto un uomo appiccare un incendio a una moto parcheggiata in viale Spica. Sul posto sono arrivati i pompieri e le volanti della polizia. La scena era chiara: la moto era completamente avvolta dalle fiamme e l’uomo segnalato era ancora lì, fermo a pochi metri, a guardare il mezzo bruciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

