Un uomo di origini polacche è stato arrestato a Rimini dopo aver dato fuoco a una moto rubata. Si trovava in zona stazione quando ha acceso il veicolo e poi si è fermato a guardare l’incendio. La polizia lo ha fermato poco dopo, portandolo in commissariato.

Eseguito un arresto per furto aggravato e danneggiamento a Rimini. Un cittadino polacco è stato fermato dopo essere stato sorpreso mentre dava fuoco a un motociclo rubato nei pressi della stazione ferroviaria. L’episodio è stato segnalato da alcuni residenti, preoccupati dalla presenza dell’uomo intento ad appiccare le fiamme al mezzo. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una chiamata da parte di alcuni cittadini. Questi ultimi avevano notato un uomo che, nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini, stava cercando di incendiare una moto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Dà fuoco a una moto rubata a Rimini e si mette a osservare l'incendio, cittadino polacco arrestato

