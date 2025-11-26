Ruba una moto da 14mila euro | rintracciato dalle telecamere del Comune e denunciato
Ruba una moto da un parcheggio ad Atessa, ma viene individuato pochi giorni dopo dai carabinieri e denunciato. Il presunto responsabile, un 44enne del posto, è stato individuato grazie alle telecamere comunali.Nella notte dello scorso 16 novembre una Ducati Scrambler del valore di circa 14 mila. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
Ruba moto, non riesce a farla partire, la spinge a mano: in carcere un 21enne #Benevento - facebook.com Vai su Facebook