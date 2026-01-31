Rottura di una tubatura all’ospedale di Lodi | evacuati 20 degenti dal pronto soccorso

Questa mattina all’ospedale Maggiore di Lodi si è verificata una rottura di una tubatura che ha causato l’allagamento di alcune zone del pronto soccorso. Venti degenti sono stati evacuati in fretta per mettere in sicurezza le persone e i locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’ospedale, che ha lavorato per riparare il guasto e contenere i danni. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha creato disagi e rallentamenti nelle attività del reparto.

Lodi, 31 gennaio 2026 – Mattinata di forte criticità all'ospedale Maggiore di Lodi, dove all'alba si è verificata una consistente rottura di una tubazione idrica. La dinamica. È accaduto all'interno del complesso sanitario, in largo Donatori di Sangue. L'improvvisa dispersione d'acqua ha provocato allagamenti nei locali interrati e nelle trombe dei montacarichi, rendendo necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco. L'emergenza. Le squadre del comando provinciale sono entrate in azione fin dalle prime ore del giorno, con un'autopompa e mezzi specifici per il prosciugamento. La perdita è stata individuata e bloccata, ma nel frattempo l'acqua aveva già invaso alcune aree di servizio, causando disagi alla normale attività ospedaliera.

