Scuolabus si ribalta | sette bambini evacuati dal vetro posteriore Un alunno trasportato al pronto soccorso per accertamenti

Il 7 gennaio, uno scuolabus delle scuole elementari di Cervaro, in provincia di Frosinone, è uscito di strada, ribaltandosi. L'incidente ha coinvolto sette bambini, che sono stati evacuati attraverso il vetro posteriore. Un alunno è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le autorità stanno valutando le cause dell'incidente e le condizioni dei minori coinvolti.

Uno scuolabus delle scuole elementari di Cervaro, in provincia di Frosinone, è uscito dal controllo del conducente il 7 gennaio. Il mezzo si è ribaltato su un fianco mentre affrontava una curva al termine di una ripida discesa.

Scuolabus con a bordo 7 bambini si ribalta in provincia di Frosinone: nessun ferito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuolabus con a bordo 7 bambini si ribalta in provincia di Frosinone: nessun ferito ... tg24.sky.it

Cervaro, scuolabus esce di strada: paura per i bambini a bordo - Nessuno degli studenti è rimasto ferito, ma la paura è stata grande ... rainews.it

