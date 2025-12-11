Guasto all' ospedale di Mirandola si rompe una tubatura al Pronto Soccorso

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, si è verificato un guasto all'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, con la rottura di una tubatura idrica nel corridoio del Pronto Soccorso. L'incidente ha richiesto interventi tempestivi per gestire il problema e garantire la sicurezza dei pazienti e del personale.

