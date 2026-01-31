Roma | uscite emergenza insufficienti e condizioni strutturali precarie chiuso locale in centro

A Roma, un locale in centro aperto fino a tardi si rivela essere un night club abusivo. Le uscite di emergenza sono insufficienti e le condizioni strutturali sono precarie. La polizia ha deciso di chiudere il locale dopo aver scoperto che metteva a rischio la sicurezza e la salute dei clienti. La movida del quartiere si ferma qui, almeno per ora.

Dietro la vivace movida proposta da un locale situato nel cuore pulsante della Capitale, si celava un night club abusivo, che rappresentava anche una potenziale fonte di pericolo sia dal punto di vista della sicurezza che da quello igienico-sanitario per i suoi avventori. Questo è quanto emerso nel corso dell'ultimo blitz condotto dagli agenti della Divisione amministrativa della Questura, operazione che si è conclusa con il sequestro preventivo dell'esercizio commerciale. Il primo aspetto di irregolarità riscontrato durante le verifiche ha riguardato l'assenza del titolo autorizzativo rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, necessario per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante.

