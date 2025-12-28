Roma-Genoa Gasperini | Dovbyk ancora out Hermoso in dubbio E sul mercato…

In vista della partita tra Roma e Genoa, Gasperini ha aggiornato le condizioni dei suoi giocatori, confermando l'assenza di Dovbyk e l’incertezza su Hermoso. Il tecnico giallorosso si prepara alla sfida, che rappresenta anche un ritorno al passato per alcuni. La conferenza stampa si è concentrata sulle strategie per ottenere una vittoria dopo la recente sconfitta contro la Juventus.

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa prima della sfida contro il grande ex per tornare al successo dopo il ko con la Juve. Sullo sfondo il mercato La Roma torna in campo. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gasperini vuole riprendere la corsa verso la Champions, con il primo posto in realtà ancora a pochi punti anche se con una partita in più rispetto a Inter, Napoli e Milan impegnate in Supercoppa. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi: Sono tutti a disposizione? In che condizioni è Dovbyk? “Dovbyk non è ancora pronto e non sarà ancora convocato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

