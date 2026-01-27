In questo libro si ripercorre la vita di Maurizio Valenzi, figura chiave della politica e della cultura napoletana. L’opera evidenzia come il suo impegno abbia contribuito a un modello di politica come forma di cura per la comunità. Un testo che approfondisce il ruolo di un protagonista del protagonismo popolare, offrendo uno sguardo sobrio e preciso sulla storia politica di Napoli.

il libro mette al centro una idea forte e attualissima: la politica come cura. Pubblicato da Armando De Nigris Editore nella collana tascabile Palepolis, dedicata a personaggi del mondo culturale napoletano, “ Il sindaco venuto dal mare” ricostruisce la figura di Maurizio Valenzi come dirigente politico, intellettuale, amministratore pubblico e uomo capace di tenere insieme cultura, militanza e governo della città. Alla presentazione interverranno Antonio Bassolino, Aldo Cennamo e Lucia Valenzi. Sarà presente l’autore. Con questo evento si chiuderà anche la mostra “ La Napoli che si accese, cultura e spettacolo (1975-1983) “, realizzata per i 50 anni dall’elezione di Valenzi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Il sindaco venuto dal mare”, il libro che racconta Maurizio Valenzi e la Napoli del protagonismo popolare

Approfondimenti su Maurizio Valenzi

Il Maschio Angioino di Napoli si prepara a ospitare un ricco calendario di eventi in occasione del 50° anniversario dell’elezione di Maurizio Valenzi a sindaco della città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maurizio Valenzi

Argomenti discussi: Caos a Cervia dopo il 'rientro' d Missiroli, consiglieri maggioranza e assessori danno le dimissioni: si andrà al voto; L’addio all’ex sindaco. Fulgione nel cuore di tutti: Sapeva ascoltare e unire; Il sindaco Ianeselli, la Polizia locale, la Fipav del Trentino, l'Ata Trento Volley... tutti insieme ricordando Eddy Martinelli; Il centrodestra unito presenta Mario Almici: È l’uomo giusto per Legnano.

Turismo, l’Ue scommette su sindaci e modello Pnrr: «Ma servono gli strumenti»Un dialogo a tre: Europa, Governo e sindaci per trovare soluzioni e mettere a sistema il turismo, ricchezza e motore di sviluppo per l’Italia. E quello che è venuto fuori è ... ilmattino.it

Sicurezza Bari, il sindaco Leccese sulle spaccate: «Più forze dell'ordine e risorse dal Governo»«Sul fenomeno delle spaccate sono in costante contatto con il Prefetto e il Questore, con cui la collaborazione è continua e leale. Le forze dell’ordine, spesso con ... quotidianodipuglia.it

Roma - Maurizio Valenzi | Arte e Politica - facebook.com facebook